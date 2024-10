Funerali Matilde Lorenzi: in migliaia per l’ultimo saluto alla sciatrice azzurra | FOTO

SportFair

Una folla immensa per i funerali di Matilde Lorenzi ha accolto il feretro della giovane promessa dello sci italiano morta a soli 19 anni in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales.

Amici, semplici cittadini sono accorsi per rendere omaggio alla giovane atleta. Tantissimi i giovani presenti con indosso la tuta delle diverse società sportive. Al braccio una fascia con il nome di Matilde.

A Giaveno, per il funerali di Matilde Lorenzi, erano presenti il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, e la sottosegretaria alla Difesa con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari, Isabella Rauti, oltre al sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Salvatore Camporeale e il comandante delle truppe alpine Michele Risi. Sono i rappresentati dell’Esercito con cui Matilde era tesserata. Presenti anche l’ex campione della Valanga azzurra Paolo De Chiesa e la sciatrice Marta Bassino.