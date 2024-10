Formula 1, dal 2025 addio al punto extra per il giro veloce

SportFair

La Formula 1 eliminerà dal 2025 l’assegnazione di un punto di bonus per il giro più veloce in gara, reintrodotto cinque anni fa. Lo ha deciso il Consiglio Mondiale della Fia, la federazione internazionale, prima del Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana.

La sua abolizione non è l’unico cambiamento approvato oggi: dalla prossima stagione saranno raddoppiati gli impegni degli esordienti nelle FP1. Fino al 2024 ogni team deve destinare una sessione di FP1 per vettura a un rookie (dunque, due all’anno per ogni squadra). Dal 2025 si passerà da una a due FP1 per vettura, e dunque da due a quattro per ogni team.