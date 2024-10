Dopo il calcio si da al tennis, la nuova vita di Diego Forlan

SportFair

Dopo aver abbandonato il calcio nel 2019, Diego Forlan, a 45 anni, è pronto a fare il suo debutto tra i professionisti del tennis.

L’ex attaccante uruguaiano, è stato invitato dagli organizzatori al torneo Challenger di Montevideo, in programma dall’11 al 17 novembre, dove giocherà il doppio in coppia con l’argentino Federico Coria.

La scorsa estate l’ex giocatore tra le altre anche dell’Inter ha giocato due tornei nella categoria over 45 sotto l’egida dell’ITF Men’s Circuit. Forlan raggiunto i quarti di finale di un MT1000 a Lima, in Perù, e ha perso nella finale di un MT400 in Paraguay. Attualmente occupa il 108° posto nella classifica mondiale nella categoria over 45.