Novak Djokovic, che sabato scorso ha vinto la finale 3°-4° posto del Six King Slam nell’ultimo match contro Nadal, non parteciperà al Masters 1000 di Parigi-Bercy che è in programma dal 28 ottobre al 3 novembre.

Questa sua decisione metterebbe a rischio concretamente la sua partecipazione alle ATP Finals di Torino, il torneo riservato ai primi otto giocatori.