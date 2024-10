Vela d’epoca, tutto pronto per il raduno delle Vele Storiche Viareggio

SportFair

È iniziato il conto alla rovescia per la diciannovesima edizione del Raduno Vele Storiche Viareggio, organizzato dall’omonima associazione insieme al Club Nautico Versilia che, dal 17 al 20 ottobre prossimi, darà vita al Museo Galleggiante con la formula del “benvenuti a bordo”, consentendo visite alle imbarcazioni che formeranno una flotta in banchina composta da scafi varati dai primi anni del secolo fino agli anni Ottanta.

L’imbarcazione scelta quest’anno come simbolo del 19° raduno, raffigurata nel tradizionale acquerello realizzato dalla pittrice genovese Emanuela Tenti, sarà la centenaria Alzavola, ketch bermudiano lungo 18,85 metri costruito in legno di teak birmano in Inghilterra nel 1924.

Da quindici anni la barca appartiene al romano Claudio Tinari, che dopo averla rilevata dalla famiglia fiorentina Zaccagni l’ha sottoposta ad un restauro realizzato dal Cantiere Del Carlo. Oggi è diventata anche simbolo di vela inclusiva, perché periodicamente ospita equipaggi composti da ragazzi con differenti abilità.

Le tre regate in calendario, una al giorno da venerdì a domenica, si potranno seguire dalle spiagge. Il programma in mare include una parata per il Concorso di Eleganza nella giornata di sabato mattina.

Le imbarcazioni sfileranno davanti al molo di Viareggio per essere giudicate da un’apposita commissione che decreterà la vincitrice alla quale andrà in premio un orologio messo in palio da Orologi Calamai. A tutto questo farà da cornice una sfilata dei Dandy all’insegna del gusto, dell’eccentricità e della creatività.