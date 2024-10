Biglietti sold out per il Gran Premio del 2025: un successo senza precedenti

SportFair

I biglietti per il Gran Premio del 2025 sono andati sold out in pochissimo tempo, segnando un record senza precedenti per la popolarità crescente del campionato di Formula 1.

L’evento, che si terrà a Melbourne, Australia, dal 13 al 16 marzo 2025, ha attirato un’attenzione globale, con tifosi appassionati pronti a vedere le gare dal vivo. Registrato infatti il tutto esaurito per le giornate di sabato e domenica in meno di un’ora, secondo quanto riportato dagli organizzatori e dai giornalisti del sito locale SpeedCafe.

Il successo delle vendite dei biglietti è stato alimentato dalla presenza di piloti di fama mondiale come Lewis Hamilton, che farà il suo debutto con la Ferrari, e il giovane talento locale Jack Doohan, che esordirà come pilota titolare.

I tifosi sono entusiasti di poter assistere all’evento dal vivo, ma ci sono anche molte delusioni per coloro che non sono riusciti ad acquistare i biglietti. Alcuni fan hanno espresso la loro frustrazione sui social media, sperando in ulteriori opportunità per partecipare all’evento.