Matteo Berrettini torna in campo oggi mercoledì 23 ottobre a Vienna, dopo aver battuto in due set l’ungherese Fucsovics.

L’azzurro sfiderà Frances Tiafoe per un incontro valevole come ottavo di finale del prestigioso ATP 500 della capitale austriaca.

La sfida sarà possibile vederla in diretta tv su Sky Sport Tennis per gli abbonati e in diretta streaming su Sky Go e Now TV.