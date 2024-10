Atp Shanghai, semifinale Sinner-Machac: data, orario e dove vederla in tv

SportFair

Jannik Sinner, numero uno al mondo, si prepara ad affrontare Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024.

Dopo aver dominato Ben Shelton agli ottavi e Daniil Medvedev ai quarti, Sinner si trova di fronte a un avversario inaspettato. Tomas Machac ha sorprendentemente eliminato Carlos Alcaraz nei quarti di finale, guadagnando così l’accesso alla semifinale.

Machac, campione olimpico di doppio misto a Parigi 2024, ha dimostrato di essere un contendente formidabile. Il tennista ceco ha battuto Alcaraz in due set (7-5, 7-6), mostrando una grande determinazione e abilità.

La semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, si disputerà sabato 12 ottobre sullo Stadium Court alle ore 10:30 e sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l’evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.