ATP Shangai: Sinner perfetto, batte Djokovic e conquista il 7º titolo stagionale

Non vuole fermarsi Sinner, non ne ha intenzione, ancora una volta dimostra perché è il n.1 al mondo.

Una partita straordinaria, due tennisti ad un livello pazzesco, sempre al loro limite. Il primo set è stato il più equilibrato dei due, da ambe due le parti è stato messo in mostra un servizio perfetto, impossibile da arginare per chi stava in risposta, così si è andati al tie-break, dove oggettivamente Sinner ha tirato fuori un qualcosa in più per portarsi in vantaggio.

Seguendo questo viatico è iniziato il secondo set, questo un po’ più “semplice” per Jannik, visto il vantaggio preso nei primi game, poi gestito perfettamente dall’italiano.

La partita finisce in 1 ora 37 minuti, con il punteggio di 7-6 / 6-3.

Sinner ha rimediato alla futura assenza a Vienna, dove perderà sicuramente dei punti nel ranking.