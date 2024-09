MotoGP, Jorge Martin vince la sprint race a Misano e allunga su Bagnaia: la classifica piloti

SportFair

Continua il duello per il titolo di MotoGP tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia: la rivalità è sempre più evidente anche dopo la sprint race a Misano e in attesa della gara di domenica. La vittoria è stata conquistata da Martin.

Lo spagnolo parte fortissimo e, dalla quarta posizione, beffa in partenza Pecco Bagnaia che poi mantiene la seconda posizione fino alla fine ma perde ancora punti in classifica generale. Martin sale a 311 punti con Bagnaia a 285 (-26) e terzi ma molto distanti Marc Marquez ed Enea Bastianini con 234.

Terzo posto e podio per Franco Morbidelli. Quarto posto per Bastianini, seguito da Acosta e Marc Marquez, mentre escono di scena Bradl, Bezzecchi e Di Giannantonio. Settimo posto per Binder, seguito da Miller, Quartararo e Alex Marquez decimo.

La nuova classifica piloti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 311 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 285 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 234 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 234 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 152 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 148 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 119 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 112 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 104 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 90 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 82 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 60 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 52 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 50 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 20 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 18 Johann Zarco (Honda LCR) 17 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 15 Joan Mir (Repsol Honda Team) 15 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 6 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1