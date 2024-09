Mondiali ciclismo, brutta caduta per Furrer: è in gravi condizioni

SportFair

Una brutta caduta mette in forte apprensione il mondo del ciclismo. Tanta paura nella prova il linea juniores ai Mondiali di ciclismo in corso a Zurigo: la 18enne elvetica Muriel Furrer, dopo essere caduta si trova ricoverata “in condizioni molto critiche“. Lo si apprende da una nota della Federazione ciclistica internazionale (Uci) nella quale si legge anche che la Furrer ha riportato “un serio infortunio alla testa“.

“Al momento non ci sono fatti accertati su come sia avvenuto l’incidente – si legge ancora nella nota dell’Uci -. Sono in corso le indagini da parte delle autorità competenti. Per questo motivo non sarà possibile fornire ulteriori informazioni fino a nuovo avviso“.