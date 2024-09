Milano Fashion Week: l’omaggio floreale di Liviana Conti nella storica edicola di San Babila

SportFair

Liviana Conti celebra la nuova edizione di Milano Fashion Week con un omaggio floreale dedicato alle donne e alla città. La storica edicola di San Babila si colora di rose e diventa il centro di un’iniziativa che animerà il week end conclusivo dell’evento più atteso della stagione. Dal 17 al 20 settembre Liviana Conti consentirà, attraverso la consegna di una card, di ricevere nei suoi due nuovi store milanesi uno special gift in limited edition ispirato al leit motiv della Spring Summer 2025 del brand: “Rosa -Rosae”.

La rosa infatti è protagonista della collezione Liviana Conti dove viene declinata in stampe e ricami, stilizzata, di volta in volta rimpicciolita, stemperata, sfumata, decolorata, esplosa. Un fiore che si ramifica romanticamente, creando intriganti suggestioni. L’appuntamento per ottenere la card che dà diritto allo special gift floreale in limited edition è presso la storica edicola di Piazza San Babila dal 17 al 20 settembre dalle 10.00 alle 18.00. Gli store Liviana Conti dove ritirare successivamente l’ambito gift sono in via della Spiga 19 e via Manzoni 20 angolo Via Bigli.