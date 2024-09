Marquez vince il GP di San Marino! Harakiri Martin: Bagnaia gli recupera 19 punti | CLASSIFICA

SportFair

Marc Marquez ci ha preso gusto e, per un vincente come lui, vittoria chiama vittoria. Dopo il trionfo ad Aragon, Marquez si prende anche il GP di San Marino e lo fa nel corso di una gara complessa dal punto di vista meteorologico.

La grande incertezza delle condizioni meteo fa la differenza: sull’asciutto Bagnaia blinda la prima posizione in avvio, tallonato da Martin che, alle prime gocce di pioggia entra subito ai box. Il problema? Che le gocce smettono di cadere troppo presto: lo spagnolo, non solo riparte 15°, ma con la pista asciutta e le gomme da bagnato non riesce a guidare e deve rientrare ai box.

La Pramac non è pronta al rientro del suo pilota e il ritorno in pista è ritardato notevolmente: Martin fa Harakiri e si chiama fuori dai giochi: guadagnerà un solo punto chiudendo in 15ª posizione.

Davanti Marc Marquez sfrutta la prudenza dei piloti con gomme da asciutto e pista leggermente bagnata per andare forte come solo lui sa fare e, quando la pista si asciuga, tiene dietro Bagnaia (accontentatosi del secondo posto, vista la situazione di Martin al quale ha recuperato 19 punti dopo lo 0 di Aragon) e vince in back to back.

La classifica piloti di MotoGP

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 312 Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 305 Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 259 Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 250 Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 161 Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 152 Maverick Viñales (Aprilia Racing) 139 Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 120 Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 118 Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 114 Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 92 Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 90 Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 65 Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 63 Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 63 Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46 Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 19 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 20 Johann Zarco (Honda LCR) 20 Alex Rins (Monster Yamaha Team) 15 Joan Mir (Repsol Honda Team) 14 Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) 12 Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7 Stefan Bradl (HRC Test Team) 2 Luca Marini (Repsol Honda Team) 1