Piastri si prende il GP dell’Azerbaijan, Leclerc a podio: incidente Sainz-Perez | CLASSIFICA

Secondo posto per Charles Leclerc nel GP dell’Azerbaijan, eppure, la Ferrari non riesce a sorridere fino in fondo. Il motivo non sta tanto nel successo mancato dal monegasco, autore comunque di un’ottima gara, quanto dalla doppietta mancata a causa dell’incidente occorso a Sainz nel finale: ruota a ruota e crash con Perez a un giro dal termine.

Il racconto del GP dell’Azerbaijan

Parte bene Leclerc che blinda la prima posizione. Dietro Sergio Perez si toglie la soddisfazione di fare ‘il Verstappen’ per una domenica, risultando la migliore Red Bull di giornata. Tsunoda subito out per un contatto al via.

Al 20° giro Piastri supera Leclerc guadagnando la testa della classifica, terzo Perez: si forma un triello interessante in testa. Albon, Sainz e Norris ad inseguire.

Il finale di gara si fa palpitante con Piastri ormai lanciato verso il successo e Leclerc che deve gestire le gomme e difendersi dall’attacco di Perez. Ma il messicano non riesce a chiudere la cosa: sorpassato da Sainz al penultimo giro, finisce a muro insieme al ferrarista in un contatto ruota a ruota.

Piastri vince davanti a Leclerc e Russell, Norris risale dalla 15ª alla 4ª posizione, quinto Verstappen in una giornata totalmente anonima ma che gli sarebbe potuta andare decisamente peggio

La classifica piloti dopo il GP dell’Azerbaijan

Max Verstappen (Red Bull) 313 Lando Norris (McLaren) 254 Charles Leclerc (Ferrari) 235 Oscar Piastri (McLaren) 222 Carlos Sainz (Ferrari) 184 Lewis Hamilton (Mercedes) 166 Sergio Perez (Red Bull) 143 George Russell (Mercedes) 143 Fernando Alonso (Aston Martin) 58 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Alexander Albon (Williams) 12 Pierre Gasly (Alpine) 8 Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7 Kevin Magnussen (Haas) 6 Esteban Ocon (Alpine) 5 Franco Colapinto (Williams) 4 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica Costruttori Formula 1

McLaren 476 Red Bull 456 Ferrari 425 Mercedes 309 Aston Martin 82 Racing Bulls 34 Haas 29 Williams 16 Alpine 13 Kick Sauber 0