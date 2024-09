Formula 1, disastro Ferrari a Singapore: la griglia di partenza

SportFair

Si torna in pista con il campionato di Formula 1 e lo spettacolo è assicurato anche a Singapore: si sono appena concluse anche le qualifiche. Lando Norris ha conquistato la pole position con il miglior tempo in 1.29.525 piazzandosi davanti alla Red Bull di Max Verstappen, che risale un po’ a sorpresa in 1.29.525.

Terza la Mercedes di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra George Russell. Quinta l’altra McLaren di Oscar Piastri che si piazza davanti alla Haas di Nico Hulkenberg, l’Aston Martin di Fernando Alonso, Yuki Tsunoda con la Racing Bulls e le due Ferrari di Charles Leclerc nono, ma al pilota monegasco è stato tolto il tempo per un track limits in curva 2, quando poteva essere quinto. Decima l’altra rossa di Carlos Sainz che era andato a muro durante il Q3.

La griglia di partenza

1ª Fila: 1. Norris 2. Verstappen

2ª Fila: 3. Hamilton 4. Russell

3ª Fila: 5. Piastri 6. Hulkenberg

4ª Fila: 7. Alonso 8. Tsunoda

5ª Fila: 9. Leclerc 10. Sainz

6ª Fila: 11. Albon 12. Colapinto

7ª Fila: 13. Perez 14. Magnussen

8ª Fila: 15. Ocon 16. Ricciardo

9ª Fila: 17. Stroll 18. Gasly

10ª Fila: 19. Bottas 20. Zhou