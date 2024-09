SportFair

Lorenzo Musetti si ferma ancora sul più bello in un torneo di tennis. L’italiano, infatti, è stato sconfitto in finale al torneo Atp 250 di Chengdu (cemento, montepremi 1.269.245 dollari).

Il 22enne azzurro, numero 19 del mondo e prima testa di serie, non è stato in grado di superare il 19enne cinese Juncheng Shang, numero 55 del ranking Atp. La finale è andata in archivio con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-1 in un’ora e 41 minuti.