Van der Poel vuole la doppia Classica: in Spagna per preparare la Roubaix

Mathieu Van der Poel non si ferma. Dopo le fatiche del Fiandre, vinto dal ciclista olandese, non c’è tempo per riposarsi. “Preparo la Roubaix al caldo della Spagna“, ha dichiarato.

Van der Poel è pronto a cimentarsi in un’altra sfida in una delle grandi classiche del Ciclismo. La Parigi-Roubaix 2024 è in programma domenica prossima, e Van der Poel, che ha dichiarato a inizio stagione l’obiettivo della doppia Classica, è il favorito numero 1.

“Quando sono in Spagna – ha detto l’olandese al podcast Live Slow, Ride Fast – riesco a fare degli allenamenti lunghi con grande frequenza. Esco la mattina alle 9 e rientro il pomeriggio alle 4 e posso anche fermarmi a mangiare qualcosa lungo la strada. Allenarsi qui diventa più facile e c’è sempre qualcuno con cui uscire. Quando ero in Belgio, il gruppo dei ragazzi con cui mi allenavo alla fine non è andato avanti perché hanno tutti smesso di fare di Ciclismo“.