Ufficiale, Nadal salta Montecarlo: l’annuncio social è preoccupante

SportFair

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Rafael Nadal non parteciperà al torneo di Montecarlo. La conferma è arrivata dal diretto interessato attraverso un messaggio social. “Ciao a tutti! Sono tempi duri per me sportivamente parlando. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Montecarlo. Semplicemente il mio corpo non me lo permette. E anche se continuo a lavorare e a impegnarmi al massimo ogni giorno con l’illusione di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso.

Non immaginate quanto sia difficile per me non avere la possibilità di giocare a questi eventi ancora una volta. Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato mantenendo l’illusione e la voglia di darmi la possibilità di migliorare le cose. Un forte abbraccio a tutti e grazie per l’affetto e il sostegno sempre!”