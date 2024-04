Wild card per Berrettini: sarà in campo a Monte-Carlo

SportFair

Rafa Nadal ha annunciato oggi che non sarà in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo. Una pessima notizia per tutti gli appassionati spagnoli e non. Se il maiorchino non ci sarà al primo Masters 1000 su terra battuta, ci sarà invece Matteo Berrettini.

Il tennista romano, infatti, ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Berrettini, rientrato dopo i tanti infortuni del 2023, ha raggiunto quest’anno la finale al Challenger di Phoenix ed è ancora in corsa nei quarti di finale a Marrakech dove affronterà Lorenzo Sonego. Da domenica sarà in campo per la quarta volta nel Principato. Wild card anche a Stan Wawrinka, Gael Monfils e Valentin Vacherot.