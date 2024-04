Sci, Marta Rossetti campionessa italiana di slalom: out Brignone

SportFair

Marta Rossetti risale nella seconda manche e conquista il primo titolo italiano assoluto della carriera, vincendo lo slalom dei Campionati Italiani in corso di svolgimento in Val Senales, Bolzano. La 25enne bresciana delle Fiamme Oro aveva chiuso al quarto posto la prima discesa, ma il secondo tempo parziale della manche decisiva le ha permesso di conquistare il successo con il crono complessivo di 1’29″57 ed un margine di 0″10 sulla trentina Martina Peterlini, a sua volta portacolori delle Fiamme Oro, al comando a metà gara.

Per entrambe si tratta della prima medaglia ai Campionati Italiani Assoluti. Alle loro spalle, si conferma sul podio tricolore la piemontese Emilia Mondinelli (Fiamme Gialle), terza a 0″34 da Rossetti e campionessa uscente dopo il successo della passata stagione. E’ invece uscita nella seconda manche Federica Brignone, seconda dopo la prima.

Ai piedi del podio trova così spazio la diciottenne valdostana Tatum Bieler (Cs Carabinieri, +0″56), con l’altoatesina Vera Tschurtschenthaler (Esercito) quinta a 0″56 davanti all’altra trentina Beatrice Sola (Fiamme Oro), sesta con 0″60 di ritardo da Rossetti.

La gara era valida anche per il Gran Premio Italia Giovani Dicoflor, circuito dedicato alle atlete non inserite nelle squadre nazionali: il successo di giornata è andato alla trentina Matilde Vianello (Sc Città di Rovereto), quattordicesima assoluta a 3″20 da Rossetti al termine di una rimonta di dodici posizioni nella seconda manche. Con lei sul podio salgono Alessia Vaglio (Sc Crammont Mont Blanc) e Maria Sole Antonini (Sc Sansicario Cesana Via Lattea), mentre la veneta Marta Giaretta (Falconeri SkiTeam) è risultata migliore aspirante di giornata per il GPI Dicoflor.

La rassegna tricolore in Val Senales prosegue venerdì 5 marzo con lo slalom maschile per concludersi il giorno successivo con il gigante maschile; entrambe le prove vedranno la prima manche alle 8:45 e la seconda alle 11:30.