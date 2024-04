Sardegna Open, i tennisti al via: dubbio Berrettini, ci sono gli eroi della Davis

SportFair

Tutto protno per il Sardegna Open, torneo Challenger 175 in programma a Cagliari dal 29 aprile al 5 maggio. Il montepremi previsto è di 205.000 euro. Tabellone a 28 partecipanti per il singolare e a 16 coppie per il doppio. Nella entry list del torneo figurano gli eroi della Davis: Arnaldi, Sonego e Musetti. Ancora in dubbio la presenza di Matteo Berrettini, seppur ci siano buone possibilità di vederlo in Sardegna.

Tra gli italiani presenti anche Fognini, Darderi, Vavassori e Nardi, il giovane che tre settimane fa ha battuto il numero uno del ranking mondiale Djokovic. Ci saranno anche il tedesco Altmaier (eliminò Sinner un anno fa a Parigi), Garin, Goffin, Herbert, Taro, Nishioka, Moutet.

Quello di Cagliari è un torneo ponte tra Madrid e Roma: non sono escluse altre sorprese, tutto dipende da come andranno le cose in Spagna. Perché un’eventuale eliminazione ai primi turni di qualche big potrebbe aprire le porte a qualche top 20 che non vuole rimanere fermo sino agli internazionali.