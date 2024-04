Rugby, Whitelock dice basta: si ritira il recordman di presenze con gli All Blacks

SportFair

Sam Whitelock, seconda linea due volte campione del mondo (2011e 2015) con la Nuova Zelanda, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica a fine stagione.

Il 35enne ha annunciato il suo addio alla palla ovale con una nota diffusa in contemporanea dalla federugby neozelandese e dal club francese, il Pau, in cui milita dal dicembre scorso. Whitelock, in campo anche nella finale di Mondiali dell’anno scorso persa contro il Sudafrica, e sette volte vincitore del Super Rugby con i Canterbury Crusaders, è il recordman di presenze con la maglia degli All Blacks, con 153.

L’annuncio di Whitelock

“Ne ho parlato con mia moglie Hannah e i miei tre figli, e sono giunto alla conclusione che sia arrivato il momento di chiudere il capitolo del rugby. Voglio godermi di più la famiglia e vedere i miei figli che praticano sport“, queste le parole di Whitelock.