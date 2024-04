Risultati NBA: Boston piega gli Hornets, Booker trascina Phoenix al successo

SportFair

Sei le partite di NBA andate in scena nella notte. Riparte la marcia dei Boston Celtics che firmano l’undicesima vittoria nelle ultime 13 sfide piegando, dopo le due sconfitte contro Atlanta, i Charlotte Hornets con il punteggio di 118-104. Doppia doppia di Jayson Tatum (25 punti e 10 rimbalzi) e 20 punti di Kristaps Porzingis. Tra i Charlotte Miles Bridges sfiora la tripla doppia con 26 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Splendida prestazione di Devin Booker che trascina i Phoenix al successo sul campo di New Orleans per 124-111 grazie ai suoi 52 punti. Per Booker si tratta della terza partita con uno score over 50 contro i Pelicans. Non bastano a New Orleans i 30 punti di Zion Williamson.

I Detroit Pistons, ancora senza Simone Fontecchio, fermo per un problema al piede, cadono in casa contro i Memphis Grizzlies per 110-108. Per gli ospiti 40 punti di Jaren Jacskon Jr. Gli Orlando Magic si impongono per un punto – 104-103 sui Portland Trail Blazers con 20 punti del tedesco Franz Wagner mentre gli Atlanta Hawks superano 113-101 i Chicago Bulls spinti dai 20 punti di Bogdan Bogdanovic. Successo pesante in chiave playoff per gli Indiana Pacers che superano i Brooklyn Nets per 133-111. Per Tyrese Haliburton 27 punti e 13 assist.

I risultati delle partite NBA della notte

Charlotte Hornets–Boston Celtics 104-118;

Detroit Pistons–Memphis Grizzlies 108-110;

Indiana Pacers–Brooklyn Nets 133-111;

Orlando Magic–Portland Trail Blazers 104-103;

Chicago Bulls–Atlanta Hawks 101-113;

New Orleans Pelicans–Phoenix Suns 111-124