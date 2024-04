Risultati NBA, un ‘semi-sconosciuto’ fa 50 punti: Boston domina, vincono i Lakers

SportFair

I risultati NBA della notte italiana certificano la qualità di Boston. I Celtics battono i Thunder, ottengono la vittoria numero 60 in stagione e blindano la testa di serie numero 1: 27 punti e 12 rimbalzi per Porzingis, 24 per Tatum, 23 per Brown. Successi per Suns e Timberwolves: Phoenix supera i Cavs con 40 punti di Booker e 32 per Durant; Minnesota batte i Raptors trascinata dai 28 punti di Edwards.

I Lakers battono gli Wizards guidati da LeBron James (25 punti e Davis (doppia doppia da 35 punti e 18 rimbalzi). La copertina della serata se la prende però Malachi Flynn: 50 per lui (viaggia a 8.2 in stagione) nella sconfitta dei Pistons contro gli Hawks.

I risultati delle partite NBA della notte

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 86-89

Washington Wizards-Los Angeles Lakers 120-125

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 121-113

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder 135-100

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 115-111

Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies 101-111

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 133-85

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 108-117

Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers 122-101