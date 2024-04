Ranking WTA: Paolini miglior azzurra, Swiatek si conferma leader

SportFair

Quattro le italiane in Top 100 nella classifica pubblicata lunedì primo aprile 2024. Jasmine Paolini, fermata al secondo turno al Miami Open, rimane la numero 1 azzurra e conferma il best ranking di numero 14 raggiunto dopo il trionfo di Dubai (il primo per lei in un ‘1000’, il secondo in carriera). La 28enne di Garfagnana è l’ottava azzurra nell’Era Open tra le top-15, la settima ad arrivare così in alto.

Alle sue spalle, guadagna una posizione Lucia Bronzetti, oggi numero 48, una sola posizione sotto il suo best ranking. Scende di cinque posti Elisabetta Cocciaretto, numero 56. Perde 20 posizioni, invece Martina Trevisan, che si è ritirata al primo turno a Miami dove dodici mesi fa aveva raggiunto i quarti di finale. Scivolano indietro anche Camila Giorgi (109, -1) e Sara Errani (117, -20), finalista l’anno scorso nella corrispondente settimana al Wta 125 di San Luis Potosì.

In Top 10, l’unica variazione di rilievo riguarda Maria Sakkari. La greca, grazie ai quarti di finale a Miami, guadagna due posizioni e si attesta al settimo posto, scavalcando Qinwen Zheng, seconda cinese arrivata in Top 10 dopo Li Na, e la ceca Marketa Vondrousova. Iga Swiatek guida la classifica per la 96ma settimana complessiva, la 21ma consecutiva

La top ten del ranking Wta di questa settimana:

Swiatek, Iga (POL) 10.835 punti (0); Sabalenka, Aryna 8.045 (0); Gauff, Coco (USA) 7.205 (0); Rybakina, Elena (KAZ) 5.848 (0); Pegula, Jessica (USA) 4.860 (0); Jabeur, Ons (TUN) 4.118 (0); Sakkari, Maria (GRE) 4.030 (+2); Zheng, Qinwen (CHN) 3.995 (-1); Vondrousova, Marketa (CZE) 3.895 (-1); Ostapenko, Jelena (LAT) 3.438 (0)