Olimpiadi Parigi 2024: gli italiani della lotta a caccia del pass nel weekend

SportFair

Tra i 162 atleti già qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 non ci sono ancora lottatrici e lottatori italiani. E pensare che ci sono 50 nazioni rappresentate al momento, compreso il piccolo e vicino San Marino.

Nel weekend in arrivo, anche l’Italia proverà a fare incetta di pass olimpici per onorare la storia della lotta greco-romana che, dal 1908 a oggi, ha portato in dote 22 medaglie.

L’evento che si disputerà da venerdì 5 a domenica 7 a Baku, in Azerbaigian, sarà la penultima chance per centrare la qualificazione a Parigi 2024. Nelle 18 categorie di peso, strapperanno il pass i migliori due atleti non ancora qualificati. L’ultima spiaggia sarà il torneo mondiale di Istanbul (9-12 maggio) che metterà in palio gli ultimi tre pass.

Olimpiadi Parigi 2024: gli azzurri della lotta greco-romana a caccia del pass

L’Italia nella lotta libera sarà presente con il bronzo olimpico di Tokyo 2020, Abraham Conyedo (125 kg), col bronzo di Rio 2016 e piu’ volte campione mondiale ed europeo, Frank Chamizo (74 kg) ma anche con Simone Piroddu (57 kg), Aron Caneva (86 kg) Benjamin Honis (97 kg), Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), la campionessa mondiale under 20, Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) e Enrica Rinaldi (76 kg).

Nella lotta greco-romana cinque gli azzurri che saliranno sulla materassina, Jacopo Sandron (60 kg), Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), il fratello del campione olimpico di Pechino 2008 Andrea Minguzzi, Mirco (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg). L’Italia nella lotta greco-romana e’ assente da Rio 2016.