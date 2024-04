Morte Koltsov, Sabalenka ringrazia i fan: “vostre parole significano tanto”

SportFair

Sono passate due settimane dalla tragica scomparsa di Koltsov, ex giocatore di hockey su ghiaccio ed ex compagno di Aryna Sabalenka. Un incidente, o forse un suicidio, per il bielorusso, che si trovava a Miami, dove Sabalenka, numero 2 al tennis, si allenava per l’esordio nel Masters 1000 terminato pochi giorni fa.

Sabalenka ha rotto il silenzio pochi giorni prima del suo debutto, parlando del suo dolore e svelando che Koltsov non era più il suo compagno.

Adesso, sui social della tennista bielorussa, è stato pubblicato un nuovo messaggio, indirizzato ai fan, di ringraziamenti.

Le parole di Sabalenka

“Voglio prendermi un momento per ringraziare tutti i miei fan per il vostro amore e supporto durante questo momento difficile. Le vostre parole significano tanto e le porto con me ogni giorno. Sono così grata a tutti voi“, ha scritto la tennista nelle sue Storie Instagram.