La droga e le richieste hard, Loredana Bertè svela: “perchè è finita con Borg”

Bjorn Borg “preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare“, questa la forte rivelazione di Loredana Bertè parlando del suo tormentato rapporto d’amore con la leggenda svedese del tennis nell’intervista con Francesca Fagnani nella prima puntata di Belve in onda questa sera su Rai2.

La vera causa della fine del matrimonio

Loredana Bertè ha poi svelato la vera causa scatenante della fine del loro matrimonio: le richieste hard di Borg. “Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto: fare sesso con queste? L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata“.