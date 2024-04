Ombrelloni e colorate coperte, Sinner in Liguria per uno spot | VIDEO

SportFair

Tennis: Sinner a Ospedaletti per girare uno spot Sponsor ‘blinda’ il campione e ne nasconde movimenti con coperte

Reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner si gode un po’ di relax prima di iniziare la stagione sulla terra, col debutto al Rolex Monte Carlo Masters, al via nel weekend.

Tra un allenamento e l’altro, per l’azzurro, neo numero 2 al mondo, c’è anche tempo per qualche spot pubblicitario. Sinner è stato pizzicato ad Ospedaletti, ad Imperia, in Liguria, per una pubblicità probabilmente di Gucci.

I suoi spostamenti sono stati nascosti da ombrelloni e, un po’ per il vento e un po’ per evitare anticipazioni, Sinner si è spostato da una scena all’altra con una grossa coperta rossa con dei fiori disegnati. Per Sinner c’è stato tempo anche per una visita al Tennis Club di Ospedaletti, dove potrebbero essersi girate altre scene dello spot.

📍Ospedaletti 🇮🇹 Gucci Chapter II ⏳️ Via Sanremonews pic.twitter.com/6sgoKy1gEr — Janniksin_Updates (@JannikSinner_Up) April 3, 2024