F1, Wolff non ha dubbi: “ecco quale è la priorità di Hamilton oggi”

La F1 torna in pista e lo fa in Giappone. Se dopo il GP d’Australia era trapelata la notizia dell’assenza di Wolff a Suzuka, sembra che il team principal Mercedes abbia cambiato idea e che sarà col suo team in terra giapponese per il quarto round stagionale.

Alla vigilia del GP del Giappone, Wolff ha parlato di Lewis Hamilton e della sua possibile distrazione “Ferrari”. Il Team Principal Mercedes non ha dubbi: per Wolff il pilota britannico è concentrato sulla sua ultima stagione col team di Brackley.

Wolff e le distrazioni di Hamilton

“Lewis non sta ‘guardando oltre la staccionata’. Penso che i piloti siano super in questo assetto, perché Lewis è il migliore che si possa avere. È ovviamente in una situazione in cui, da un lato, è molto frustrante vedere che non stiamo ottenendo risultati. Dall’altro lato, se guarda oltre il recinto, quello che sta accadendo è piuttosto buono. Ma non è questa la sua priorità oggi“, ha dichiarato Wolff.

“Siamo esseri umani. I dati non prendono decisioni. Sono gli esseri umani a farlo. Quindi, non ci fermeremo e non starò qui a rimuginare. Al contrario, penso a cos’altro dobbiamo fare e come possiamo spingere“, ha concluso.