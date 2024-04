Come sta Vingegaard? Le condizioni dopo la caduta: a rischio il Tour de France

SportFair

Terribile caduta oggi, a 33km dall’arrivo della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Tra i ciclisti coinvolti, Roglic, Evenepoel e Vingegaard. Quest’ultimo è colui che ha avuto le conseguenze peggiori.

Il ciclista danese, rimasto immobile a lungo a terra, è stato immobilizzato e trasportato in ospedale cosciente, come ha rassicurato il team Visma su X.

Come sta Vingegaard

Frattura della clavicola e diverse costole rotte: questo l’esito degli esami effettuati da Jonas Vingegaard dopo la bruttissima caduta al Giro dei Paesi Baschi. Lo ha comunicato il team Visma attraverso i suoi canali social. Per precauzione Vingegaard passerà la notte in ospedale, come fa sapere il team Visma su ”X. Dopo la caduta e le fratture riportate, la partecipazione di Vingegaard al Tour de France (corsa che il danese ha vinto nel 2022 e 2023) diventa un’incognita. Sono infatti da capire innanzitutto i tempi di guarigione clinica e poi quelli di recupero atletico. La domanda da qui a luglio è se il danese sarà in grado di rimettersi in sella ed essere competitivo.

“È stato un brutto incidente, ma per fortuna è stabile e cosciente. Gli esami in ospedale hanno rivelato che ha una clavicola rotta e diverse costole rotte. Resta in ospedale a scopo precauzionale“, ha fatto sapere il team.