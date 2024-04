ATP Marrakech, Cobolli agli ottavi: eliminato Shelbayh

SportFair

Biglietto di sola andata per gli ottavi di finale dell’ATP di Mararkech per Flavio Cobolli. Il tennista italiano, numero 63 del ranking maschile, si è imposto in 2 set su Abedallah Shelbayh, tennista classe 2003 proveniente dalla Giordania, attualmente numero 230 del panorama maschile.

Netto il successo dell’italiano che si è portato a casa il primo set 1-6 strappando il quarto e sesto game su turno di battuta dell’avversario. Più combattuto il secondo parziale nel quale Cobolli si è portato in vantaggio con un break sul 2-3 ma successivamente ha fallito 3 palle break al settimo game per allungare ulteriormente. Shelbayh ha difeso con successo i successivi servizi ma si è arreso sul 4-6 con un netto 0-40.