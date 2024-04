ATP Marrakech, anche Fognini al 2° turno! Gaston ko in 3 set

SportFair

Dopo Berrettini e Cobolli, anche Fognini stacca il pass per ils econdo turno del ‘Grand Prix Hassan II’ (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco.

Il ligure è partito col piede giusto, battendo in tre set il francese Gaston. Un match tosto per il 36enne di Arma di Taggia, numero 100 del ranking ATP: la sfida è finita col punteggio di 6-7 (4), 6-1, 6-4, dopo due ore e 36 minuti di gioco.

Nel prossimo turno Fognini affronterà il numero 1 del seeding, il serbo Laszlo Djere.