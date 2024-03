WTA Miami, Camila Giorgi spazza via Frech: adesso c’è Swiatek!

SportFair

Inizia decisamente con il piede giusto il Masters 1000 di Miami per Camila Giorgi. Esordio non semplice, sulla carta, quello che ha visto la tennista marchigiana opposta a Magda Frech, polacca numero 47 del ranking mondiale femminile. Sulla carta. Perchè in campo Camila ha dato il meglio di sè.

Combattuto il primo set, chiuso 4-6 dall’azzurra abile a strappare il servizio dell’1-2 e poi a difendere 3 palle break evitando il controbreak della polacca. Perentorio il successo per 2-6 nel secondo parziale di gioco. Camila Giorgi, numero 107 al mondo, avanza così ai 32esimi di finale del torneo e affronterà la numero 1 al mondo, Iga Swiatek.