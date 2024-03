WTA Finals in Arabia Saudita? Bordata Swiatek: altro che Festa delle donne!

SportFair

Non è ancora ufficiale, ma le prossime WTA Finals potrebbero giocarsi in Arabia Saudita. La scelta è stata ‘anticipata’ a “The Athletic” da parte di una fonte anonima interna alla WTA. L’accordo sarebbe imminente e la stessa fonte lo avrebbe definito “il peggior segreto mai tenuto nello sport”. Diverse le tenniste che non hanno accolto di buon grado il rumor vista la situazione legata alle libertà personali e ai diritti delle donne in Arabia Saudita.

Bordata da Indian Wells: Swiatek non le manda a dire

Fra di esse anche Iga Swiatek, numero 1 al mondo, che ha ribadito di far parte “di quel gruppo di giocatrici che avrebbero preferito giocare le Finals in Europa“, sottolineando però come le tenniste “non abbiano alcun impatto su decisioni di questo tipo”. Una vera e propria bordata nel giorno della “Festa della donna”.

“E’ meglio che rivolgiate questa domanda direttamente alla Wta – ha aggiunto ancora Swiatek in conferenza stampa a Indian Wells – perché sono loro ad avere tutte le informazioni aggiornate. Io mi sono stancata di seguire tutti questi aggiornamenti e preferisco concentrarmi su dove mi trovi ora“.