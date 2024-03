Scintille al Miami Open, Wozniacki contraria al ritorno di Halep: “doveva ripartire dal basso”

SportFair

Nella giornata di apertura del torneo femminile del Miami Open gli appassionati hanno assistito al ritorno in campo di Simona Halep dopo la sospensione della squalifica per doping. La tennista rumena ha sfidato Badosa, cedendo alla spagnola al primo turno del Masters 1000 di Miami.

Il ritorno della Halep nel circuito è stato visto con sospetto da alcune tenniste, come ad esempio Caroline Wozniacki, che nella conferenza post vittoria contro Burel ha criticato l’invito concesso ad Halep.

Wozniacki contro il ritorno di Halep al Miami Open

“Amo Simona e abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Ho già parlato in passato di cosa penso del doping. E penso che il mio punto di vista rimanga lo stesso. Ho sempre desiderato uno sport pulito e giusto per tutti. È la mia opinione. Ripeto, non è una critica a Simona, ma se qualcuno ha barato, se qualcuno è risultato positivo al doping… Capisco che i tornei vogliono grandi stelle ed è una mia opinione personale, ma penso che gli inviti non dovrebbero essere dati dopo di ciò. Se vuoi tornare e hai sbagliato, lo capisco, ma devi lavorare e ripartire dal basso. È la mia opinione. La situazione di Simona si trascina da molto tempo. Gli hanno ridotto la sospensione, non è una revoca della sanzione, è una riduzione di pena. Era fuori dal tennis e ora è tornato“, ha dichiarato la danese.

Halep risponde a Wozniacki

“Perché ha detto questo? Non ho fatto niente di sbagliato. Non sono un’imbrogliona. Non mi sono drogata. Se leggiamo la decisione del CAS, il risultato positivo era dovuto ad un integratore contaminato, non al doping. Non ho mai avuto niente a che fare con il doping, non mi sono dopata, non sono un’imbrogliona. Grazie al torneo per avermi dato un invito e per avermi dato l’opportunità di giocare in un torneo così grande. È fantastico essere tornato. Che una persona sia negativa nei miei confronti non mi importa, perché ne ho centinaia che mi amano, quindi rimarrò fedele a questo“, ha affermato Simona Halep in conferenza stampa.

“I miei genitori mi hanno sempre insegnato che, come si dice in inglese, il bene prevale. Ci credo dal primo all’ultimo giorno che la verità verrà alla luce e verrà presa una decisione giusta. So di essere pulita, so di non aver fatto nulla di male. Penso che fosse impossibile per loro punirmi per quattro anni per qualcosa che non era accaduto. Il momento più basso che ho attraversato? Quando mi dissero che erano quattro anni di penalità. Sono quattro anni in cui non puoi fare nulla, è difficile da gestire. Quella decisione mi ha un po’ spezzato”, ha concluso la rumena.