Warm Up GP Qatar, Vinales il più veloce al mattino | TEMPI

Ultime prove in pista prima della gara vera e propria. Si chiude il Warm Up, canonico appuntamento della domenica mattina che precede la gara lunga di MotoGP che si terrà nel pomeriggio odierno. Ultima chance per i piloti di aggiustare le ultime traiettorie e settare al meglio la moto in vista dell’appuntamento del pomeriggio.

Maverick Vinales ha fatto registrare il miglior tempo della mattinata in 1:52.660. Alle sue spalle Marco Bezzecchi (1:52.731) e Raul Fernandez (1:52.749). Settimo posto per Marc Marquez (1:52.923) davanti a Pecco Bagnaia (1:53.011). Solo 17° Jorge Martin (1:53.838), pronto a fare la differenza nel pomeriggio.