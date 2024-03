Wanda Nara, i soldi e la frecciata a Parsi Hilton

SportFair

Wanda Nara sa sempre come far parlare di sè. Tra post bollenti e nuove hit musicali, la showgirl argentina è sempre sotto i riflettori. La nuova carriera da cantante della moglie di Mauro Icardi sembra andare a gonfie vele: sono in tantissimi coloro che apprezzano i brani dell’argentina, da poco uscita col nuovo singolo “Money”, nel quale parla di soldi.

“Soldi, soldi… Le ragazze vogliono solo i soldi (…) Sono la mamma che comanda, fatturo da sola fin da quando ero piccola“, canta Wanda e proprio di soldi ha parlato in un’intervista a Gente.

“Sono molto orgogliosa dei miei figli. Potrei vivere senza lavorare. E sono molto orgogliosa del senso di sacrificio, di quanto siano studiosi (…) Vedo in loro una grinta simile alla mia, amano il lavoro come me. Amano andare a scuola, studiare e migliorarsi, questo è un bene“, ha affermato.

L’attacco a Paris Hilton

La nuova carriera da cantante mette Wanda Nara di fronte a nuove battaglie. La showgirl argentina, spinta da alcuni suoi fan, ha lanciato una frecciatina a Paris Hilton, che ha da poco lanciato il suo nuovo albun “Bad Bitch”, lo stesso titolo della canzone con la quale Wanda Nara ha esordito nel mondo della musica. “Ti piace copiarmi, amore mio“, ha scritto Wanda sui social.

Un astio, quello per Paris Hilton, nato tanti anni fa, dopo che Mauro Icardi ha condiviso uno scatto con la famosa ereditiera, per augurarle un buon compleanno. Tra i due ci fu anche un importante scambio di like e commenti, che infastidì Wanda Nara, che a quanto pare non ha dimenticato.