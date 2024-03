Volley femminile Serie A, i risultati della 22ª giornata: 30 punti di Egonu | CLASSIFICA

SportFair

Si è conclusa la 22ª giornata del campionato di Serie A di volley femminile. Le indicazioni più importanti sono arrivate dal successo per 3-2 della Vero Volley contro Roma con il punteggio di 3-2 (23-25, 25-19, 18-25, 25-21, 18-16). La grande protagonista è stata Paola Egonu, a segno con 30 punti.

Nelle altre partite successo dalla capolista Conegliano contro Casalmaggiore. In zona altissima vittorie anche di Novara e Scandicci. In zona bassa sconfitte delle ultime due in classifica, Bergamo e Trentino.

I risultati della 22ª giornata

Casalmaggiore-Conegliano 1-3

Bergamo-Pinerolo 1-3

Vero Volley-Roma 3-2

Chieri-Scandicci 1-3

Firenze-Novara 1-3

Vallefoglia-Trentino 3-0

Cuneo-Busto Arsizio 3-1

La classifica

Conegliano 63 Vero Volley 53 Novara 53 Scandicci 52 Chieri 39 Pinerolo 34 Vallefoglia 31 Roma 31 Firenze 24 Casalmaggiore 23 Busto Arsizio 21 Cuneo 16 Bergamo 15 Trentino 7