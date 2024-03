Vittozzi inarrestabile! Sua la Sprint di Canmore: Tandrevold sempre più vicina

“Finalmente ho vinto una sprint, l’ultima che mi riuscì fu addirittura cinque anni fa – spiega al traguardo-. Ho fatto una gara perfetta, quando sono uscita dal poligono finale avevo pochissimi decimi di ritardo dal primo posto, mi sentivo bene sugli sci e ho spinto al massimo, mettendoci tutta l’energia rimasta nelle gambe. Adesso il distacco in classifica generale da Tandrevold si è ridotto ma non cambia nulla, devo solamente rimanere concentrata su me stessa e pensare gara per gara, sapendo di avere la forma e la convinzione giuste per competere fino in fondo”, queste le parole dell’azzurra dopo il successo di ieri.