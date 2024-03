Vingegaard si ripete alla Tirreno-Adriatico! Vince la 6ª tappa e si conferma leader

SportFair

Jonas Vingegaard continua a confermarsi in un momento eccezionale di forma e ha concesso il bis alla Tirreno-Adriatico nella 6ª tappa. Il danese ha fatto la differenza sul Monte Petrano staccando Juan Ayuso e Jai Hindley.

Il corridore danese consolida la propria Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale e ha la vittoria in pugno. Oltre alla Maglia Azzurra, di cui guida la classifica con 1’24” su Ayuso e 1’52” su Hindley, Vingeegard si conferma anche in Maglia Verde mentre nelle altre classifiche (Maglia Ciclamino e Maglia Bianca) è in testa lo spagnolo della UAE Team Emirates. Domani gran finale a San Benedetto del Tronto.

“La squadra ha tirato per tutto il giorno, quindi sentivo di dover provare a vincere anche oggi. Due vittorie di tappa rendono la nostra settimana fantastica. La Bora-Hansgrohe ha preso la salita ad un ritmo molto elevato. Jai Hindley ha dato il massimo e poi ho deciso di attaccare in prima persona. Sono più in forma di un anno fa e del 2022, nello stesso periodo. Sono soddisfatto di come è andata. Manca ancora una tappa prima di poter festeggiare”, queste le prime parole di Vingegaard dopo il successo odierno.

Ordine di arrivo

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 4:31.57 Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +0:26 Jai Hindley (BORA – hansgrohe) +0:26 Isaac del Toro (UAE Team Emirates) +0:36 Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +0:42 Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) +0:42 Lennard Kamna (Bora – hansgrohe) +0:46 Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) +0:46 Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) +0:48 Wouter Poels (Bahrain Victorious) +1:14

La classifica generale

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 23:06:32 Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +1:24 Jai Hindley (BORA – hansgrohe) +1:52 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) +2:20 Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team) +2:24 Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) +2:25 Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) +3:10 Lennard Kamna (Bora – hansgrohe) +4:02 Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) +4:05 Jevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) +4:24