Verstappen difende papà Jos e commenta il caso Horner: le parole di Max

“Visto che sono suo figlio, sarebbe strano per me trovarmi su una posizione diversa (dalla sua, ndr). Ma quello che voglio adesso è soltanto potermi concentrare sulle prestazioni e parlare il meno possibile delle cose che succedono fuori dalla pista. Abbiamo una grande macchina e voglio una grande stagione. In generale, a prescindere che ci siano o meno delle argomentazioni, credo che le cose si possano sempre mettere a posto. Siamo tutti adulti abbastanza e ci conosciamo a vicenda. Io, ad esempio, non sono sempre stato d’accordo in generale con le scelte della Formula 1 e questo è il motivo per cui penso sia stato positivo discuterne. Uno poi può essere d’accordo o meno, ma è così che vanno le relazioni. Mio padre? Per quanto lo conosco sin dai tempi dei go-kart, posso dire che è un tipo molto schietto. Ma di sicuro non è un bugiardo”, ha concluso.