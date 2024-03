Verstappen in Mercedes? Russell accoglie Max: “sarebbe entusiasmante”

SportFair

E’ tutto pronto per il secondo round della stagione 2024 di Formula 1. I piloti scenderanno in pista oggi a Jeddah per le prime prove libere del GP dell’Arabia Saudita, ma nel paddock sono tanti i temi che fanno parlare.

Il caso Horner, lo scandalo legato al presidente FIA Sulayem ed il possibile trasferimento di Verstappen in Mercedes fanno parlare gli addetti ai lavori e i protagonisti in pista.

George Russell, pilota Mercedes, ha commentato proprio la possibilità di avere Max Verstappen come suo compagno di squadra al posto di Lewis Hamilton.

Verstappen in Mercedes: le parole di George Russell

“Questa è la mia terza stagione al fianco di Lewis, il più grande di tutti i tempi, e sento di aver fatto un ottimo lavoro insieme a lui. Quindi, chiunque si schiererà al mio fianco, accetterò la sfida. Voglio correre contro i migliori. Sono concentrato su me stesso ma credo di poter battere chiunque sulla griglia. Avere Lewis come punto di riferimento è stato sicuramente un buon punto di partenza“, ha dichiarato il britannico della Mercedes.

“Qualsiasi squadra vuole avere la migliore formazione di piloti possibile e in questo momento Max è il miglior pilota sulla griglia. Se qualche squadra avesse la possibilità di ingaggiare Max, la coglierebbe al 100%, ma la questione è dalla sua parte e da quella della Red Bull e non sappiamo cosa sta veramente succedendo a porte chiuse e non è di nostra competenza, ma sarebbe entusiasmante“, ha concluso Russell.