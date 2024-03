Verstappen-Horner, il retroscena: dura lite in Bahrain

SportFair

Clima teso in casa Red Bull dopo il primo weekend di gara della stagione 2024 di Formula 1. Nonostante la vittoria di Max Verstappen e la splendida doppietta, con Perez secondo al traguardo sul circuito di Sakhir, l’atmosfera non è affatto rilassata.

Il team sembra spezzato in due dopo lo scandalo Horner e la diffusione degli screenshot della presunta conversazione con la dipendente che ha denunciato il team principal hanno scosso tutto il paddock.

Al termine del weekend di gara Jos Verstappen, padre di Max, ha rilasciato dure dichiarazioni contro Horner, smentendo poi le voci secondo cui sarebbe proprio la famiglia Verstappen a voler fare fuori il team principal Mercedes.

Verstappe-Horner, lite in Bahrain

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che la situazione tra Jos Verstappen e Christian Horner si sia complicata dopo una brutta lite in Bahrain, dopo le qualifiche del venerdì. Durante il duro confronto, il team principal Red Bull avrebbe accusato Jos Verstappen di aver organizzato tutto lo scandalo contro di lui. Il padre di Max si sarebbe infuriato, lasciando furioso l’ufficio di Horner in Bahrain, per poi rientrarvi solo per una stretta di mano.