Vasseur ed il folle weekend di Sainz: “convinti fosse un’intossicazione”

Carlos Sainz non ha potuto partecipare ieri al GP dell’Arabia Saudita. Il pilota spagnolo della Ferrari ha alzato bandiera bianca sabato, quando è stato costretto ad operarsi per un’appendicite, a Jeddah stesso, lasciando la sua monoposto al giovane Bearman.

Incredibilmente, Sainz, uomo di squadra, nonostante l’addio a Ferrari a fine anno, è tornato nel paddock ieri, e ha assistito alla gara di Jeddah dai box, complimentandosi col padre di Bearman per il 7° posto del figlio, davanti a piloti come Hamilton e Norris.

Carlos Sainz, l’appendicite ed il ritorno in pista

“All’inizio eravamo sicuri che si trattasse di un’intossicazione alimentare. Ha sofferto molto in allenamento, aveva febbre e problemi di stomaco . Mi aspettavo di stare molto meglio il giorno successivo. E il giorno dopo (venerdì ) , mi ha chiamato la mattina e mi ha detto: ‘Probabilmente salterò le terze prove libere ma sarò sicuro in qualifica.’ Alle 11:30 era in ospedale ed era chiaro che non stava bene. Grazie all’ospedale di Jeddah e a tutti i membri dell’organizzazione, è stato operato e la mattina dopo, quando sono andato a trovarlo, stava perfettamente bene. Ora dobbiamo concentrarci su Melbourne, deve riposare bene questa settimana e vedremo la prossima settimana”, ha raccontato Frederic Vasseur ad AS.

“La ripresa finora è incredibile. Che sia potuto venire sul circuito per stare con la squadra è un ottimo segnale e anche un supporto per noi. Vola con me e avremo una settimana di completo riposo . Prenderemo la decisione tra una settimana, ma sono abbastanza ottimista”, ha aggiunto il team principal Ferrari.

“Ora ci concentriamo sul futuro, la cosa più importante è che recuperi bene. Non voglio che abbiamo fretta, lui è adulto e prenderà la decisione giusta”, ha concluso.