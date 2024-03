Van Aert operato: partecipazione al Giro d’Italia incerta

SportFair

Wout van Aert ha preso una brutta botta ieri all’Attraverso le Fiandre. Il ciclista del Team Visma è stato portato via in barella, dolorante e in lacrime, dopo una brutta caduta che lo ha costretto oggi a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Van Aert, infatti, ha riportato una frattura dello sterno oltre a quelle alla clavicola e a diverse costole e per questo motivo è stata necessaria un’operazione. Adesso il suo programma stagionale potrebbe subire dei cambiamenti e la sua presenza al Giro d’Italia non è certa.

L’annuncio del Team Visma

“Wout van Aert è stato operato con successo. Non è chiaro quando Wout sarà in grado di tornare in sella alla sua bici. Le prossime settimane saranno di recupero per cui salterà le classiche di Primavera. La sua partecipazione al Giro d’Italia è ancora incerta. Prenderemo una decisione nelle prossime settimane in base al suo processo di recupero“, si legge nella nota del team.