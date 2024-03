Tsitsipas e gli infortuni di Badosa: “faccio il possibile per farla sentire bene”

SportFair

Stefanos Tsitsipas prosegue il suo percorso ad Indian Wells nonostante alcuni mesi difficili. Il tennista greco scenderà in campo oggi per gli ottavi di finale contro Lehecka, ma in testa ha anche altri pensieri oltre ai suoi impegni in campo.

Tsitsipas, infatti, è preoccupato per la serie di infortuni che stanno devastando la sua fidanzata, Paula Badosa, che non ha potuto partecipare ad Indian Wells.

Tsitsipas e gli infortuni di Paula Badosa

Nella conferenza stampa dopo la vittoria contro Tiafoe, Tsitsipas ha analizzato come sta vivendo questi momenti con Badosa, confidando nel fatto che la tennista spagnola potrà presto tornare al suo miglior livello.

“Sono stati momenti difficili non solo per Paula, ma anche per me perché devi essere lì e aiutarla affinché guarisca e possa tornare in campo. È entrata e uscita. La cosa più frustrante è che ha giocato qualche partita e non si è sentita bene, quindi è stato un momento difficile per entrambi. Da parte mia, cerco di trovare le parole e le cose giuste da dire. Quando inizia hai molta fiducia ed è come se ‘Okay, devi solo rimanere concentrato sul processo di guarigione e sul recupero’. Ma dopo un po’ non c’è più molto da dire, perché sei confuso con quello che succede al corpo. Sto facendo tutto il possibile per farla sentire bene perché stiamo insieme e insieme troveremo una soluzione. Tuttavia, penso che il tempo mostrerà e sono sicuro che presto vedremo Paula guarita e pronta a dare di nuovo tutto”, ha affermato Tsitsipas.