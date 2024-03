Tirreno-Adriatico, Vingegaard domina la 5ª tappa: classifica stravolta

SportFair

Dopo 3 tappe consecutive dedicate ai velocisti, la 5ª frazione della Tirreno-Adriatico 2024 lascia spazio ai big di classifica. Nella tappa Torricella Sicura-Valle Castellana, 144 km con 2800 metri di dislivello, arrivano le prime salite. Protagonista il San Giacomo, 11.2 km di ascesa con il 6.2% di pendenza media e picchi all’11%.

La Tirreno-Adriatico è ribattezzata la “Corsa dei due mari”, non poteva che essere protagonista allora il “Re Pescatore”, Jonas Vingegaard, che a poco meno di 30 km dall’arrivo, sulla salita del San Giacomo, ha capitalizzato l’ottimo lavoro di Tulett e della Visma staccando i rivali frammentati in due gruppi, il primo con O’Connor e Hindley, l’altro con Ayuso, Arensman, Uijtdebroeks e Sosa. Successo in solitaria per Vingegaard, davanti ad Ayuso e Hindley. Il danese è il nuovo leader della classifica generale.

La classifica generale della Tirreno-Adriatico

Jonas Vingegaard 18H34’45” Juan Ayuso +54” Jai Hindley +1’20” Thymen Arensman +1’29” Ben O’Connor +1’32” Isaac Del Toro +1’34” Cian Uijtdebroeks +2’12” Kevin Vauquelin +2’54” Antonio Tiberi +2’57” Romain Gregoire +3’02”