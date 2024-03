Tirreno-Adriatico, oggi la prima tappa: i partecipanti e dove vederla in tv

SportFair

Tutto pronto per la 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole: 7 tappe, dal 4 al 10 marzo, per una sfida che vede al via alcuni dei più forti corridori nel panorama mondiale. Il percorso è variegato e, in una settimana, offre opportunità ad ogni tipologia di corridore, dai cronomen ai velocisti, passando per i finisseurs fino agli scalatori, con un arrivo in salita ai 1088 metri di Monte Petrano.

Si comincia oggi con una cronometro individuale di 10km a Lido di Camaiore. Il primo corridore a partire sarà Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) alle 12.35. L’ultimo corridore a partire sarà Mark Stewart (Corratec Vini Fantini) alle 15.29. La gara sarà anticipata da una prova contro il tempo riservata alla categoria juniores che partirà alle 9.45 con la partecipazione di 46 corridori e da una prova che coinvolgerà 10 atleti paralimpici della Nazionale Italiana.

TA24_Tirreno Adriatico – Start List

Tra i principali pretendenti alla conquista del Tridente di Nettuno ci sono Jonas Vingegaard (2° nel 2022), Tao Geoghegan Hart (3° nel 2023), Jai Hindley (5° nel 2022), Lennard Kämna (4° nel 2023), Enric Mas (6° nel 2023), Richard Carapaz (vincitore al Tour Colombia a inizio stagione), Juan Ayuso (vincitore della Faun-Ardèche Classic), e Ben O’Connor (2° in classifica generale e vincitore di tappa all’UAE Tour).

Tra i grandi nomi al via, per citarne alcuni, ci sono anche Filippo Ganna, Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Thomas Pidcock, Biniam Girmay, Mark Cavendish, Ben Healy, Alberto Bettiol, Romain Bardet e Chris Froome.

Tirreno-Adriatico, dove vederla in tv

L’edizione 2024 della Tirreno Adriatico Crédit Agricole potrà contare su una diffusione televisiva globale. In Italia, la gara sarà seguita da Rai, con un primo collegamento su Rai Sport HD e con la diretta delle fasi salienti di gara su Rai 2.

Copertura capillare sulle piattaforme Warner Bros, sia su quelle lineari – Eurosport – sia su quelle on-demand – Discovery +.

Al di là dei confini europei, trasmissione live JSports in Giappone. In America Latina si potrà seguire la Corsa dei Due Mari su DirecTV mentre in Nord America verrà trasmessa da FloSports e MAX USA.

Le maglie della Tirreno-Adriatico

Le maglie di leader della 59esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Italia.it

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/1999, sponsorizzata Crédit Agricole