Tirreno-Adriatico 2024, Philipsen svernicia tutti: sua la seconda tappa a Follonica

Dopo il successo sorprendente di Ayuso nella cronometro inaugurale di ieri a Lido di Camaiore, si riparte proprio dalla famosa località costiera toscana per la seconda tappa della Tirreno-Adriatico lunga 198 km con traguardo finale a Follonica. Prima occasione per gli sprinter in una frazione che presenta due GPM, Castellina Marittima (11.8 km al 3% di pendenza media) e Canneto (4 km al 4.1% di pendenza media) posti abbastanza lontani dal traguardo.

Jasper Philipsen trionfa a Follonica

Come previsto, gli sprinter non si sono fatti attendere. Nel tratto finale la velocità raddoppia in attesa che qualcuno prenda l’iniziativa, prova a muoversi il belga Tim Merlier che però calcola male i tempi, il connazionale Jasper Philipsen ne approfitta per sorpassarlo a tutto gas sul traguardo e prendersi il successo di tappa. Completa il podio l’eritreo Biniam Girmay.